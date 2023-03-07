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Добровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий единого образца

11:51
  • вторник
  • 07 марта 2023

Документ дает право на льготы

Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца.

Правила выдачи утверждены постановлением правительства, сообщается 7 марта на сайте кабмина. Выдавать документы будут военные комиссариаты по месту постановки добровольца на воинский учет.

"Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы", - отметили в правительстве.

Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти, уточняет РИА Новости.

Если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно.

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