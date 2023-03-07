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Сроки Восточного экономического форума изменены

12:26
  • вторник
  • 07 марта 2023

Мероприятие пройдет во Владивостоке

Восточный экономический форум в 2023 году пройдет во Владивостоке с 12 по 15 сентября. Об этом во вторник, 7 марта, рассказали организаторы мероприятия.

Изначально планировалось провести форум с 5 по 8 сентября. Решение об уточнении дат Восточного экономического форума связано с графиком международных мероприятий.

По словам советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета Восточного экономического форума Антона Кобякова, ожидается участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня.

Кобяков подчеркнул, что ВЭФ зарекомендовал себя как эффективная коммуникационная площадка, "нацеленная на интенсивное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", сообщает "Интерфакс".

В 2022 году Восточный экономический форум во Владивостоке посетило рекордное количество гостей — более 7 тысяч человек из десятков стран мира. В дискуссиях приняли участие зарубежные лидеры, представители бизнеса, эксперты-политологи и экономисты. Были заключены контракты на сумму более 3 трлн рублей.

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