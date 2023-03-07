Киев опроверг отправку пилотов ВСУ на обучение в США

Пока неясно, получит ли Украина от Запада истребители

Отправка украинских военных летчиков в США для обучения на западной авиатехнике пока не предвидится. Об этом в понедельник, 6 марта, рассказал советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

Игнат заявил, что "в первую очередь надо понимать, какой вид самолетов нам передадут", имея в виду запросы Киева к западным союзникам на поставки истребителей.

Только тогда можно будет говорить, что пилоты отправятся на обучение, причем "список пилотов утвержден, лучшие определены", цитирует Игната РИА Новости.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что прибытие в Аризону двух украинских летчиков для обучения на истребителях F-16 не повлияло на мнение Вашингтона относительно решения не поставлять киевскому режиму эти самолеты. Представитель Пентагона пояснил, что "поскольку мы не приняли решения о поставке F-16, равно как и наши союзники и партнеры, нет смысла начинать обучать их системе, которую они могут никогда не получить".

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