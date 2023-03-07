На блогера Чекалину завели дело о неуплате налогов на 300 млн рублей

Блогер и ее муж находятся под подпиской о невыезде

Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 миллионов рублей в отношении блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной и ее супруга Артема Чекалина.

По данным следствия, Чекалина оформила ИП и использует упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. С июля 2020 по июль 2022 года она получила доход от своих фитнес-марафонов в существенно большем размере. Не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДФЛ и НДС, блогер привлекла в качестве пособников мужа и других лиц из числа их родственников.

Дело заведено по статье "Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица". По местам проживания блогеров прошли "неотложные обыски", сообщил столичный главк СК в своем telegram-канале.

На данный момент блогеры Чекалины находятся под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как уточняет ТАСС, в декабре 2021 года Чекалина занимала 7 место в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) с годовым доходом 600 тысяч долларов. На ее страницу подписаны более 10 миллионов человек.

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