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Не лучший подарок: аномально низкое давление ожидается в Москве 8 марта

12:44
  • вторник
  • 07 марта 2023

Погода будет далека от праздничной

В Международный женский день, который отмечается 8 марта, в столичном регионе прогнозируется аномально низкое атмосферное давление. Об этом во вторник, 7 марта, рассказали в центре погоды "Фобос".
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Метеорологи предупредили, что в вечерние часы барометры покажут 732 мм рт. ст., что на 14-16 единиц ниже положенного.

При этом ночь на 8 марта, согласно прогнозам, окажется самой холодной с начала весны — ожидается минус 10-12 градусов. Днем небо затянут плотные облака, усилится ветер и пройдет снег, местами переходящий в мокрый, а температура воздуха к вечеру приблизится к нулевой отметке, сообщает АГН "Москва".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил, что "на этой неделе в Москве не совсем весенняя погода, но "дыхание весны" будет иметь место". При этом "самая сложная, неприятная погода" ожидается во второй половине дня в среду, в праздничный выходной.

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