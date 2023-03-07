Собянин: Московские врачи провели более 10 тыс. операций в Донецке и Луганске

Мэр осмотрел обновлённое здание филиала городской поликлиники на проспекте Вернадского

В Москве завершена реконструкция филиала городской поликлиники на проспекте Вернадского. Которая теперь будет работать по новому московскому стандарту. Обновлённое здание во вторник осмотрел Сергей Собянин. Там же, в преддверии 8 марта, глава города встретился с женщинами-медиками, которые участвуют в оказании помощи детям в новых регионах страны.

Такие хрупкие - только на первый взгляд. Их миссия - спасать! Эти врачи и медсестры работают в особых условиях - на передовой. Помогают жителям новых регионов. Несколько месяцев на территории ЛНР посменно работали бригады – 29 сотрудников из 18 медицинских организаций Москвы. Они провели профилактический осмотр 6 тысяч маленьких пациентов. Дети получили полный комплекс необходимой специализированной медицинской помощи, в том числе и в поликлиниках Москвы.

"Я хочу сказать слова благодарности и признательности нашим женщинам, работникам здравоохранения. Вы всегда на самых сложных участках, всегда на передовой. Вы работали во время пандемии. И сейчас, во время специальной военной операции, мы - по договору с Луганском и Донецком - помогаем жителям этих областей, участникам СВО, тем, кто получил ранение. Прямо там на территории московские врачи сделали уже больше 10 тысяч операций", - отметил Собянин.

Женщины-медики поликлиники на проспекте Вернадского получили, пожалуй, главный подарок к празднику - полностью обновленное здание. Оно практически полностью перестроено. Обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, системы вентиляции и кондиционирования, выполнена модная отделка помещений. Но главное - поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием.

Первых пациентов обновлённая поликлиника на проспекте Вернадского примет 20 марта. А сегодня, в канун Международного женского дня, женщины-врачи принимают поздравления от мэра Москвы Сергея Собянина.

Елена Сахно, Александра Панина, "ТВ Центр".

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