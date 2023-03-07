При обыске у блогера Чекалиной обнаружили золотые слитки

Возбуждено уголовное дело о неуплате налогов

Весь день сегодня следователи проводят обыски в доме супругов Чекалиных. Блогеры, на страницы которых подписаны миллионы читателей, подозреваются в неуплате налогов. Речь может идти о сумме более 300 миллионов рублей. Какую схему выбрали супруги и как привлекали родственников?

Дом семьи Чекалиных за этими шлагбаумами, в коттеджном посёлке "Ильинка" на Новорижском шоссе. С самого утра там идут обыски. На территорию журналистов охрана не пускает. Но, по открытой информации, стоимость таунхаусов здесь начинается от 70 миллионов рублей. Впрочем, своей привычки жить на широкую ногу от своих подписчиков блогеры не скрывали. Разве что - от налоговой.

Вот Валерия Чекалина, больше известная в сети как Лерчек, забирает из салона свой новый "Порше". Это не считая как минимум еще двух иномарок премиум-класса. А здесь принимает целый багажник роз и элитные украшения от супруга. Подобный контент собирал на странице Лерчика миллионы подписчиков. По версии "Форбс", девушка заняла 7 место в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд соцсети с годовым доходом 600 тысяч долларов. Статистикой заинтересовались в налоговой службе.

Одним из источников доходов Чекалиных были фитнес-марафоны. За месяц блогер-инструкторы обещали минус 10 сантиметров в талии, а заодно минус 100 с лишним тысяч в кошельке. За год только эти курсы приносили блогерам более 150 млн, а значит работать предприниматели должны были по основной системе налогообложения - без дополнительных льгот.

Однако вместо этого пара продолжала вести отчетность по упрощенной схеме. Оплату разбивали на части и проводили через сторонние счета родственников. За два года таким образом удалось уйти от налогов на 300 млн. Схема, видимо, казалась настолько надежной, что всего за день до обысков Лерчик буквально признавалась налоговой в любви.

Информацию о черной бухгалтерии Лерчека могла рассказать ее личный стилист Эльвира Янковская. Осенью прошлого года в сети разразился скандал: Валерия Чекалина обвинила Янковскую в мошенничестве, якобы та продавала ей подделки известных брендов по цене оригиналов.

На звездного стилиста написали коллективное заявление, а позже возбудили уголовное дело. Сейчас она находится под домашним арестом и, по одной из версий, могла донести на бывшую подругу.

Фитнес - не единственная тема, в которой Чекалины видят себя профессионалами. У той же Лерчик есть марафоны по ведению соцсетей, косметике, и даже предпринимательству. В конце концов, девушка закончила Высшую школу бизнеса МГУ. Вот только теперь считать ее выручку будет уже Следственный комитет.

В доме Чекалиных обнаружили 8 килограммовых слитков золота стоимостью 37 млн рублей. По некоторым данным, обыски сегодня проходят и в московских квартирах блогеров, где сейчас проживают родители и брат Чекалина. Самих "марафонцев" доставили на допрос. Им предъявлено обвинение в уклонении от налогов.

Анна Пешехонова, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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