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Россиянка пыталась вывезти из Стамбула дорогостоящие украшения

15:15
  • вторник
  • 07 марта 2023

Драгоценности обнаружили таможенники в Шереметьево

Подарок на миллион! Россиянка попыталась провезти из Стамбула ювелирные украшения с бриллиантами. Вот только декларировать дорогостоящий товар она почему-то не стала.

Во время таможенного досмотра в Шереметьево у неё нашли восемь колец и цепочку. Все изделия инкрустированы бриллиантами. Стоимость украшений оценивалась почти в два миллиона рублей. И ввозила она их вовсе не для себя. А для реализации в своём магазине аксессуаров.

Теперь нарушительнице грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Со штрафом до одного миллиона рублей.

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