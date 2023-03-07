Россиянка пыталась вывезти из Стамбула дорогостоящие украшения

Драгоценности обнаружили таможенники в Шереметьево

Подарок на миллион! Россиянка попыталась провезти из Стамбула ювелирные украшения с бриллиантами. Вот только декларировать дорогостоящий товар она почему-то не стала.

Во время таможенного досмотра в Шереметьево у неё нашли восемь колец и цепочку. Все изделия инкрустированы бриллиантами. Стоимость украшений оценивалась почти в два миллиона рублей. И ввозила она их вовсе не для себя. А для реализации в своём магазине аксессуаров.

Теперь нарушительнице грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Со штрафом до одного миллиона рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"