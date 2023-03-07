Задержан подозреваемый в краже телефонов в московском метро

Мужчина "работал" исключительно в центре

Никакого романтизма. В Москве задержан вор, который любил по вечерам в метро вытаскивать смартфоны из карманов женских курток. Свою работу преступник проделывал весьма профессионально. Как удалось выйти на злоумышленника и в чём ещё он оказался замешан?

Одни женщины с наступлением весны ловят на себе восхищенные взгляды, другие рискуют от мужского внимания остаться без ценного имущества. Никакого романтизма - только бизнес, решил житель Ивановской области. И начал присматриваться в столичном метро к прекрасным дамам, обладающим самым ценным для него качеством. Легкомысленной способностью убирать свой дорогой телефон - не в недра дамской сумочки, а в карманы верхней одежды. На кадрах отлично видно, как происходила кража. Вагон метро, лёгкий толчок, мимолётное соприкосновение - и готово! Добыча - у карманника в руках

Злоумышленник работал исключительно в центре. Видимо, логично рассчитав, что именно там живут и работают обладатели самых ценных гаджетов. Выбирал вечернее время, когда женщины были уже уставшие, в расслабленном состоянии. Его не смущало ни наличие детей, ни даже присутствие законного супруга. Карманы обчищал быстро - без шума и пыли.

Задержали подозреваемого на одном из столичных радиорынков - пришел продавать очередную партию награбленного. У скупщиков нашли еще три украденных смартфона. Оказалось, что кражи телефонов у москвичек для него, если не отдых, то уж точно - передышка. Между более серьёзными преступлениями.

Оказалось, что серию телефонных краж у московских дам злоумышленник- домушник начал еще в ноябре. "Предварительно установлено, что на счету у подозреваемого не менее 12 краж, ущерб от которых составил порядка 250 тысяч рублей. Следственными органами Московской полиции задержанному предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Есть и еще одна предпраздничная новость. Все украденные телефоны будут возвращены своим законным владелицам.

Александра Сергомасова​, Ольга Стрельцова "ТВ Центр".

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