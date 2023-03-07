Москвичи массово скупают цветы к 8 марта

До праздника остается совсем недолго

Москва в преддверии 8 марта! До праздника почти сутки, но мужчины с самого утра охапками скупают цветы. Горожане так устали от снега и холода, что ярких красок и дивных ароматов хотят все.

Мимозы, нарциссы, хризантемы, розы и, конечно же, тюльпаны - любых оттенков и форм, свежие и благоухающие, в невероятных количествах! Об этом позаботились в российских и зарубежных теплицах. А продавцы с трепетом разложили нежную красоту на прилавках. Или же не утерпели и сами создали разнообразные букеты, иногда следуя законам флористики, а подчас движимые лишь вдохновением.

Впрочем, у мужчин сегодня нет времени долго приглядываться и выбирать. Нужно успеть поздравить огромное количество представительниц прекрасного пола.

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