Бочкарёв: С запуском БКЛ метро завершилось создание транспортно-пересадочного узла "Нижегородская"

На территории пересадочного узла создана безбарьерная среда

Основой самого большого ТПУ в Европе стала станция "Нижегородская" Большой кольцевой и Некрасовской линий метро. Об этом во вторник рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

Отмечается, что в составе ТПУ было построено объединенное здание эксплуатационного персонала с зоной пересадки пассажиров и центром их обслуживания.

"На подземном уровне здания с атриумом расположен терминал №2, зона распределения пассажиропотоков, зал ожидания с буфетом, а также административно-бытовые и инженерные помещения. Из терминала №1 пассажиры смогут попасть в торговые галереи", - сообщил Андрей Бочкарёв.

Со своей стороны генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что на территории пересадочного узла создана безбарьерная среда.

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