В Белоруссии задержали диверсантов, пытавшихся подорвать российский самолет

Были задействованы самые высокие технологии, заявил Лукашенко

В Белоруссии задержали жителя Крыма, завербованного СБУ для попытки диверсии против российского самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах.

Об этом во вторник, 7 марта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мужчину задержали с несколькими пособниками. При подготовке операции использовались "самые высокие технологии", подчеркнул глава государства.

"Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях", - рассказал белорусский лидер.

Ранее в ряде белорусских СМИ появились сообщения о том, что на аэродроме Мачулищи якобы был повреждён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России, который находится в стране в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства. Однако затем белорусское телевидение показало ролик с бортом без видимых повреждений, напоминает РИА Новости.

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