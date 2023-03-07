Вашингтон продолжает подливать масло в огонь

Американские власти делают все для того, чтобы боевые действия на Украине не заканчивались. Такое заявление сделал во вторник, 7 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что Соединенные Штаты не хотят завершения конфликта на Украине.

В целом предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло в настоящее время нет, отметил Песков. Он заявил, что Россия продолжает добиваться целей посредством специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском посольстве в США заявили, что Вашингтон не просто подпитывает амбиции киевского режима, а подталкивает его к эскалации конфликта. Всему международному сообществу должно, наконец, стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине, отметили в посольстве.

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