В Кремле раскрыли планы Путина на 8 марта

Президент продолжит работать

В графике российского лидера Владимира Путина на 8 марта, когда отмечается Международный женский день, запланирован ряд рабочих мероприятий. Об этом рассказал во вторник, 7 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что глава государства в праздничный день будет работать и проведет ряд служебных мероприятий.

Кроме того, Владимир Путин 8 марта проведет церемонию вручения государственных наград выдающимся россиянкам.

Что касается планов президента на предпраздничный день, он намерен провести встречу с главой Сбербанка Германом Грефом и, возможно, примет с докладом врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, цитирует Пескова РИА Новости.

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