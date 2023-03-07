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Собянин: В клиническом центре "Вороновское" открыт госпиталь для пациентов с новых территорий

13:05
  • вторник
  • 07 марта 2023

Госпиталь оснащен современным оборудованием

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о госпитале для участников СВО и жителей новых территорий на базе клинического центра "Вороновское". Учреждение уже приняло 25 пациентов.
Собянин сообщил о начале работы новой поликлиники на Дмитровском шоссе

"Здесь будут получать медицинскую помощь участники СВО, гражданские служащие, в том числе командированные, а также мирные жители, получившие ранения в ходе боевых действий", - сообщил мэр в блоге на своем персональном сайте.

Отмечается, что медучреждение оснащено самым современным оборудованием, имеется вертолетная площадка для экстренной транспортировки пациентов.

"В госпитале работают высококвалифицированные сотрудники ГКБ имени Демихова, филиалом которого является клинический центр "Вороновское", а также врачи, имеющие соответствующий опыт работы в составе выездных бригад на новых территориях" - написал Собянин.

Мэр напомнил, что на прошлой неделе заработал Единый центр поддержки участников СВО и их семей, где можно получить широкий спектр услуг - от юридической помощи до поиска новой работы.

"Постараемся окружить вниманием всех, кто в этом нуждается", - подчеркнул Сергей Собянин.

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