В Волгограде из маршрутки на повороте выпала девушка

Пассажирку госпитализировали

В Волгограде полиция выясняет обстоятельства дорожного происшествия, в результате которого пострадала пассажирка маршрутного такси. Все случилось в центре города, сообщает "ТВ Центр".

Инцидент запечатлели камеры наружного наблюдения. Видно, как микроавтобус не спеша поворачивает на перекрестке и пересекает трамвайные пути. Внезапно у машины открывается дверь, и из нее прямо на проезжую часть выпадает девушка.

Движение в этот момент на дороге было не слишком интенсивным – автомобили, следующие за маршруткой, вовремя притормозили. На помощь пострадавшей бросились другие водители и прохожие. 19-летнюю пассажирку госпитализировали, ее жизнь вне опасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"