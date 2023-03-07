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В Волгограде из маршрутки на повороте выпала девушка

14:48
  • вторник
  • 07 марта 2023

Пассажирку госпитализировали

В Волгограде полиция выясняет обстоятельства дорожного происшествия, в результате которого пострадала пассажирка маршрутного такси. Все случилось в центре города, сообщает "ТВ Центр".

Инцидент запечатлели камеры наружного наблюдения. Видно, как микроавтобус не спеша поворачивает на перекрестке и пересекает трамвайные пути. Внезапно у машины открывается дверь, и из нее прямо на проезжую часть выпадает девушка.

Движение в этот момент на дороге было не слишком интенсивным – автомобили, следующие за маршруткой, вовремя притормозили. На помощь пострадавшей бросились другие водители и прохожие. 19-летнюю пассажирку госпитализировали, ее жизнь вне опасности.

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Девушка выпала из маршрутки в Волгограде
Девушка выпала из маршрутки в Волгограде
Девушка выпала из маршрутки в Волгограде
Девушка выпала из маршрутки в Волгограде
Девушка выпала из маршрутки в Волгограде
Девушка выпала из маршрутки в Волгограде
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