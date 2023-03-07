Путин: "Сбер" работает с прибылью, устойчиво, ритмично

Компания прошла сложный период

Во вторник президент России Владимир Путин обсудил с председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом текущую деятельность компании в условиях внешнего давления, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отметил глава государства, сложности санкционного давления были преодолены благодаря профессиональным действиям банковского сообщества, правительственных структур, усилиям Центрального банка.

"Сбер" не только прошел этот сложный период, но практически восстановил полностью свою работу: работает с прибылью, устойчиво, ритмично - и это тоже один из признаков устойчивости нашей финансовой системы. "Сбер" - один из лидеров, одно из фундаментальных оснований этой системы, и то, что он работает так устойчиво, это очень хороший показатель", - указал российский президент.

По словам Путина, важно, чтобы экономика и клиенты банка понимали, что "Сбер" чувствует себя устойчиво.

Греф, в свою очередь, сообщил, что за прошедший период были полностью сформированы резервы по всем сложившимся проблемам.

"Мы начинаем функционировать в своем обычном режиме, и не должно быть никаких сомнений в нашей устойчивости - мы покажем наши финансовые результаты. Мы начали раскрывать с разрешения Центрального банка наши финансовые результаты, потому что мы всем хотим показать, что фактически все наши проблемы остались в прошлом", - подчеркнул он.

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