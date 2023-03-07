В Кремле отметили неоднозначность потолка цен на российскую нефть

Россия не собирается торговать нефтью с теми, кто его поддерживает

Россия не признавала и не собирается признавать потолок цен на нефть, введенный рядом западных государств в отношении поставок российского топлива. Такое заявление сделал во вторник, 7 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что "потолок был достаточно вольготно установлен с их точки зрения". По словам чиновника, "с одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как, и потолка нет, исходя из существующего уровня цен, существующего уровня практики".

В России приняли собственные меры в топливно-энергетическом комплексе с учетом действий других государств — "работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам", цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что санкции Евросоюза в отношении российских нефтепродуктов могут привести к дисбалансу и дефициту предложения на мировом рынке. По словам политика, решения Брюсселя "еще раз подчеркивают, что необходимо все-таки думать о будущем".

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