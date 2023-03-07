ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле отметили неоднозначность потолка цен на российскую нефть

13:42
  • вторник
  • 07 марта 2023

Россия не собирается торговать нефтью с теми, кто его поддерживает

Россия не признавала и не собирается признавать потолок цен на нефть, введенный рядом западных государств в отношении поставок российского топлива. Такое заявление сделал во вторник, 7 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нефтегазовые доходы России выросли почти на четверть

Официальный представитель Кремля заявил, что "потолок был достаточно вольготно установлен с их точки зрения". По словам чиновника, "с одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как, и потолка нет, исходя из существующего уровня цен, существующего уровня практики".

В России приняли собственные меры в топливно-энергетическом комплексе с учетом действий других государств — "работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам", цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что санкции Евросоюза в отношении российских нефтепродуктов могут привести к дисбалансу и дефициту предложения на мировом рынке. По словам политика, решения Брюсселя "еще раз подчеркивают, что необходимо все-таки думать о будущем".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Добыча нефти
Добыча нефти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.