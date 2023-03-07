Путин поручил создать запас самых востребованных лекарств

Российские власти следят за ситуацией на фармрынке

Министерству здравоохранения, а также Министерству промышленности и торговли надлежит обеспечить наличие запасов наиболее востребованных системой здравоохранения лекарств, в том числе в период подъема заболеваемости ОРВИ. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Как сообщает во вторник, 7 марта, пресс-служба Кремля, глава государства предписал представить ему отчет по исполнению поручения 1 апреля 2023 года, затем надлежит отчитываться один раз в полгода.

Ответственными за исполнение поручения назначены глава кабмина Михаил Мишустин и его заместитель, руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что на российском рынке не зафиксирована нехватка каких-либо фармацевтических препаратов. Глава Минздрава, отвечая на вопрос о доступности лекарств в аптеках, заявил, что "нет никакого дефицита". Он подчеркнул, что кратковременные логистические сложности преодолены, цепочки поставок адаптировались.

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