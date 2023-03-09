Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Близнецам лучше не попадаться на глаза начальству, а Скорпионам не стоит переоценивать свои силы

Овны

Ленитесь, если хочется, но не афишируйте это - такой совет дают звезды. Сегодня день, от которого мало что зависит, так что не грех продолжить отдых.

Тельцы

Ваша социальная жизнь бьет ключом - телефон разрывается от звонков, а мессенджеры от сообщений. Ищите в этом возможности, а не только развлечения!

Близнецы

Сегодня лучше не попадаться на глаза начальству или преподавателю, который вас недолюбливает. Проживите этот день тихо, а все активности отложите на потом.

Раки

Не делайте поспешных шагов на работе и не торопитесь устраивать дома разборки из-за беспорядка. Скорее всего, вы преувеличиваете масштаб трагедии, дайте себе время успокоиться!

Львы

В этот день многие будут обижаться без повода или говорить больше, чем следовало бы. Что поделать, люди это всего лишь люди и вам следует простить их слабости.

Девы

Деньги сегодня ускользают сквозь пальцы и нужно иметь железную волю, чтобы не потратить лишнего. Покупайте сегодня только то, что давно запланировали.

Весы

Луна в вашем знаке попала под горячую руку Юпитера и не знает, как выйти из этого конфликта. Не повторяйте ее ошибок, избегайте сегодня любых словесных баталий.

Скорпионы

Сегодня вы склонны переоценивать свои силы. Проанализируйте ближайшие планы и… уменьшите нагрузку вдвое: вот увидите, именно столько вы успеете сделать!

Стрельцы

Звезды рекомендуют вам продолжить паузу и не набрасываться на дела. Лучше уделите внимание детям, любимому человеку или сходите вечером куда-нибудь развлечься.

Козероги

Вам не стоит сегодня искать помощницу по дому, сантехника или доставку продуктов. Сосредоточьтесь на работе, а дела перенесите на выходные.

Водолеи

Необычайное ощущение легкости, тишины или покинутости - сегодня вы чувствуете себя по-особенному. Хороший день для медитаций, но не для общения.

Рыбы

Никакого шопинга! Не покупайте дорогостоящие вещи сегодня: дело в том, что сейчас вы необъективно оцениваете свои финансовые возможности.

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