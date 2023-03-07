Глава Минэкономразвития назвал приоритетные направления работы

Российская экономика идет по пути восстановления

Задачей номер один в дальнейшем восстановлении российской экономики является переориентация рынков сбыта. Об этом во вторник, 7 марта, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

По словам главы Минэкономразвития, важно дальше наращивать торговлю со странами, где созданы емкие рынки — это Азия, страны Черноморского бассейна, Евразийского экономического союза, дружественные нам страны СНГ. Также есть возможности для развития партнерства со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Латинской Америки.

В числе приоритетных направлений работы правительства Решетников также назвал привлечение инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, развитие регионов и туризма.

Среди доступных инструментов развития интеграции министр назвал соглашения о свободной торговле и подчеркнул, что Россия продолжит продвигать свои интересы во Всемирной торговой организации, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в России инфляция и уровень безработицы значительно ниже, чем во многих странах ЕС. В целом российская экономика вышла на траекторию роста, при этом государство практически не планирует сокращать значимые инфраструктурные проекты и будет наращивать меры социальной поддержки граждан.

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