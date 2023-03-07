Швеция и Финляндия впервые примут участие в антикризисных учениях НАТО

Два государства претендуют на вступление в Альянс

Финляндия и Швеция в качестве приглашенных сторон впервые примут участие в ежегодных учениях Североатлантического альянса по управлению кризисными ситуациями CMX 2023. Об этом во вторник, 7 марта, рассказали в пресс-службе правительства Литвы.

В ходе учений с 9 по 15 марта гражданский и военный персонал пройдет обучение управлению кризисными ситуациями. В мероприятии примут участие Литва и другие союзники по НАТО, говорится в сообщении.

В учениях не будут задействованы дислоцированные силы союзников, на них будет отрабатываться реагирование на сложные гражданско-военные сценарии в гибридной среде, сообщает "Интерфакс".

Финляндия подавала заявку на вступление в НАТО одновременно со Швецией. Однако отношения Турции и Швеции резко обострились после публичной акции по сожжению Корана в Стокгольме с ведома и согласия шведских властей, а согласие Анкары как одного из членов Альянса необходимо, чтобы Швеция была принята в НАТО.

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