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Шойгу назвал взятие Артемовска залогом дальнейшего наступления

14:44
  • вторник
  • 07 марта 2023

Город является важным узлом обороны ВСУ

Взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.
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Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

"Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", - отметил министр (цитата по ТАСС).

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. Небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам.

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