Шойгу назвал взятие Артемовска залогом дальнейшего наступления

Город является важным узлом обороны ВСУ
Взятие Артемовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.
Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
"Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", - отметил министр (цитата по ТАСС).
Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска. Небольшие группы украинских войск хаотично отступают по проселочным дорогам.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"