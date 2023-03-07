В России стабилизировалась ситуация с гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую ситуацию

В России отмечена постепенная стабилизация ситуации с заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом во вторник, 7 марта, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что показатель заболеваемости за девятую неделю снизился на 14% по сравнению с седьмой неделей. Общее количество заболевших превысило 900 тысяч человек. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.

Сохраняется активность эпидпроцесса по COVID-19. На девятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 90 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 8% по сравнению с предыдущей неделей.

При этом в стране начинается подготовка к сезону активности природно-очаговых инфекций, в том числе инфекций, передающихся клещами, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

28 февраля в Роспотребнадзоре отмечали, что заболеваемость коронавирусной инфекцией, гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России начинает снижаться. Тем не менее, в российских регионах продолжается реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.

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