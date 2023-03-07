Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили до 125 военных

В районе Авдеевки в ДНР поражен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады боевиков

Министерство обороны сообщило в ходе брифинга во вторник, что российские войска за сутки уничтожили свыше 75 военнослужащих ВСУ на донецком направлении.

Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили до 125 военнослужащих и семь единиц техники.

Также сообщается, что авиация ВКС России в ДНР сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины.

На купянском направлении потери ВСУ составили более 30 военных, танк и польская самоходка Krab ВСУ. На южнодонецком и запорожском направлениях ВС России уничтожили свыше 60 военных ВСУ, а также САУ М109 Paladin и систему М777.

В районе Авдеевки в ДНР поражен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Отмечено также, что за сутки российские войска поразили 74 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

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