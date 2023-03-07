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Мишустин прокомментировал цены на хлеб

15:37
  • вторник
  • 07 марта 2023

Глава кабмина побывал на кондитерско-булочном комбинате

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 7 марта, побывал на кондитерско-булочном комбинате "Черемушки".
Недельный рост цен в России стал минимальным с середины декабря

Глава правительства задал вопрос, помогли ли компании субсидии в размере 2,5 тысячи рублей на тонну хлеба для сдерживания стоимости продукции при скачке цен в 20222 году. Представители ООО "КБК "Черемушки" ответили утвердительно.

При этом Мишустин подчеркнул, что "важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась", а также положительно оценил способность предприятия сдержать рост цен, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Минпромторге и Минсельхозе заявили, что не видят необходимости вводить дополнительные меры по ограничению торговых наценок на продукты из числа товаров первой необходимости. В Минсельхозе заявили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна. В Минпромторге при этом выразили мнение, что жесткое госрегулирование цен на постоянной основе способно оказать негативное влияние на экономику.

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