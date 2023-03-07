"Не было бы счастья": Путин оценил последствия санкций для России

Российская экономика выстояла, не6смотря на западные рестрикции

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 марта, в ходе встречи с председателем правления Сбербанка Германом Грефом оценил состояние российской финансовой и банковской системы в условиях санкционного давления.

Глава государства вспомнил пословицу "Не было бы счастья, да несчастье помогло" и заявил, что в условиях санкций "мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно".

Несмотря на "известные немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий и трудностей, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах", благодаря профессиональным действиям банковского сообщества, правительственных структур и Центробанка удалось эти сложности преодолеть, подчеркнул Путин.

В частности, Сбербанк "практически восстановил полностью свою работу: работает с прибылью, устойчиво, ритмично", а это "хороший сигнал для всей экономики да и для большого количества граждан, которые являются клиентами банка", цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что Запад пытался организовать против России экономический фронт, но "нигде ничего не добился". Российский лидер отметил, что авторы антироссийских санкций попытались разорвать связи с российскими компаниями, отключить финансовую систему России от международных каналов, лишить нашу страну доступа к экспортным рынкам. Однако "их расчет не оправдался, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"