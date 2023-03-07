Израильские ВВС атаковали аэропорт в Алеппо

Ударами с воздуха повреждена взлетно-посадочная полоса

Международный аэропорт в сирийском Алеппо приостановил работу после атаки израильских ВВС. Нападение произошло минувшей ночью, передает "ТВ Центр".

Ударами с воздуха повреждена взлетно-посадочная полоса и разрушены несколько ангаров. Все вылетающие рейсы отменили, а прибывающие перенаправляют в Дамаск и Латакию, в том числе с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения.

С начала года это уже как минимум четвертая атака израильских ВВС на соседнее государство. Так, 19 февраля в результате ракетного удара по Дамаску и его окрестностям погибли пять человек, еще 15 пострадали. Большинство из них - мирные жители.

Как правило, Израиль объясняет свои действия борьбой с подконтрольными Ирану шиитскими военизированными формированиями на территории Сирии.

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