Блогершу Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей

Прокуратура предъявила обвинение

В подмосковный особняк успешных блогеров-миллионников сегодня нагрянули следователи при поддержке ОМОНа. Правоохранители считают, что Валерия и Артём Чекалины не доплатили в казну 311 миллионов рублей налогов. Состояние молодые люди сколотили на фитнес-марафонах, обещая подписчикам за посильный взнос помочь в создании идеального тела. Желающих оказалось много - деньги потекли рекой. На них блогеры смогли позволить себе элитные машины, дорогие украшения и золотые слитки. Но теперь предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Элитный посёлок в Подмосковье, стоимость домов здесь начинается от 70 миллионов рублей. В особняке, принадлежащем семье блогеров Чекалиных, с самого утра идут обыски.

Обнаружен целый автопарк иномарок премиум-класса. Дорогие украшения, часы знаменитых брендов, 8 килограммов чистого золота на 37 миллионов рублей. Сам же роскошный таунхаус, как оказалось, - лишь временное жилище пары. Чекалины ждут завершения строительства нового, гораздо больших размеров, оно оценивается уже в миллиард рублей. Справедливости ради, своей привычки жить на широкую ногу блогеры никогда и не скрывали от подписчиков. А вот от налоговой - очень даже.

"Установлено, что индивидуальный предприниматель "Чекалина Валерия Валерьевна" при пособничестве А. Чекалина уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за период 3,4 кварталы 2020 года, 1-4 кварталы 2021 года, а также налога на доходы физических лиц за 2020-2021 г., на общую сумму более 311 млн рублей, что является особо крупным размером", - сообщили в прокуратуре Москвы.

А ведь, могло показаться, что это история про честную Золушку, которая к тому же "сделала себя сама". Простая девушка из Тольятти, в 8 лет оставшаяся без отца, переехала в столицу, окончила МГУ, вышла замуж за москвича, родила двоих детей. Жизнь уде удалась. Но Валерия Чекалина, больше известная в сети как Лерчек, на этом не остановилась. Раскрутила соцсети до десятимиллионной аудитории и основала целую бизнес-империю - здесь и косметический бренд, и марафоны, на которых обещает золотые горы - от стремительного похудения до исполнения всех желаний, и пресловутые гивы.

"Я буду рассказывать о том, как я нашла свое предназначение в жизни и сделала из этого многомиллиардную компанию, как на базе знаний мы построили наши марафоны, наш денежный марафон, который является сейчас одним из самых популярных", - говорит она в одном из своих видео.

У подписчиц, конечно, за несколько лет накопилось немало претензий к своему предприимчивому кумиру. И вес сбрасывать на марафонах как-то не получалось, и лечебные кремы оказывались пустышками. Да и агрессивные методы продаж вызывали вопросы. Однако все это было лишь вершиной айсберга. По данным следствия, несколько лет Лерчик применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, однако на самом деле зарабатывала гораздо больше. Прибыль разбивала на части и проводила через сторонние счета родственников. Так и экономила на платежах в государственную казну. Схема, видимо, казалась Чекалиной настолько надежной, что всего за день до обысков она буквально признавалась налоговой в любви: "Сегодня была в налоговой и короче была очень удивлена. Мне нужно было сделать цифровую подпись свою. Блин, все сделали буквально за секунду, и там такая молодая девушка, симпатичная, такая вежливая, все дела. Короче, мне понравилось, прикольно".

Информацию о черной бухгалтерии Лерчека могла раскрыть ее личный стилист и тоже блогер Эльвира Янковская. Осенью прошлого года девушки публично повздорили: Чекалина обвинила бывшую подругу в мошенничестве, якобы та продавала ей подделки известных брендов.

"Полтора года мой стилист, которого я очень любила, продавала мне паленые вещи по цене оригинала. И мало того мне - всем моим подругам, знакомым!" – говорила Чекалина.

На звездного стилиста написали коллективное заявление, после чего было возбуждено уголовное дело. Сейчас Янковская находится под домашним арестом и, по одной из версий, именно она могла донести на бывшую подругу.

Таких блогеров, как Чекалина или Янковская, еще называют инфоцыганами. Причем чаще всего к их деятельности нет претензий у налоговой, то есть формально они ведут бизнес абсолютно законно. Совсем другое дело - морально-этическая сторона вопроса. Ведь их продукт – это смесь мотивационных практик, психологических уловок и эзотерического тумана. Вот, например, знаменитый коуч Гусейн Гасанов рассказывают о том, что разбогатеть можно, просто выкинув старые вещи и хотя бы потрогав новые - обязательно дорогие: "У вас есть возможность переключить свои вибрации и подключиться к источникам финансовой энергии прямо сейчас. Раскрученные, известные, дорогие бренды обладают той самой мощной энергетикой и однозначно оказывают влияние на ваше подсознание. Меняя вашу частоту вибраций. Вам нужно посмотреть в их сторону, подойти, понять, что вам нравится. Померить это все, соприкоснуться. Если вы хотите перейти на новый финансовый уровень, то это просто обязательно!"

У блогера и ведущей развлекательных шоу Регины Тодоренко тоже есть свой марафон. Говорит, чтобы желания исполнялись, надо просто верить в себя и в силу Вселенной, а также чаще танцевать, раскрывая чакры удачи.

"Часто люди попадают на удочку и становятся просто жертвами мошенников, когда их подсаживают на нескончаемый информационный поток вот такого рода предложений, просто выкачивают деньги, и они становятся зависимыми от этого. Но эту грань уловить, может быть, и нелегко, и она зависит в первую очередь от самих людей. Люди должны знать об этом, они должны иметь критическое мышление", - говорит Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен.

Важно помнить, что зачастую за картиной роскошной жизни, которую блогеры демонстрируют своим доверчивым подписчикам, не стоит ничего, что бы говорило о компетенциях и реальных достижениях авторов контента. Привлекательные фото и видео, истории о пути "гуру" из нищеты к вершинам богатства, а также навык убеждения – вот единственный их капитал. Впрочем, судя по цифрам заработка "продавцов воздуха", этого, увы, вполне достаточно.

Ольга Оксенич, Валерия Дзгоева и Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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