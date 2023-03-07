Шойгу сообщил о потерях ВСУ за февраль

Западное оружие не спасает Киев от неудач

Наращивание странами НАТО поставок вооружения и техники киевскому режиму не спасает ВСУ от неудач на поле боя. Об этом свидетельствуют крупные потери личного состава украинской армии за последние месяцы, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

"Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих. В этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам. В свою очередь, для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей", - сказал глава Минобороны.

Шойгу отметил, что основные бои сейчас идут в окрестностях Артемовска, который является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Наши подразделения продолжают сжимать кольцо вокруг города.

По данным российского военного ведомства, на этом направлении за сутки уничтожены свыше 100 националистов, боевая машина РСЗО "Смерч", несколько иностранных гаубиц и артиллерийских систем, а также склад боеприпасов.

Наши ВКС сбили над Донецкой народной республикой украинский самолёт. Еще один средства ПВО поразили в Херсонской области. Большие потери противник также понес на красинолиманском направлении. Там ликвидированы порядка 130 боевиков.

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