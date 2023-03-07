Журналисты сравнили полки российских супермаркетов с британскими

Итог - не в пользу Соединенного Королевства

Уже в ночь с понедельника на вторник стало понятно: у Эмманюэля Макрона - серьезные проблемы. И дело не только в намерении правительства повысить пенсионный возраст. Накипело, что называется, у всех: от студентов до стариков. Протестующие начали блокировать трассы, транспортные предприятия и даже подступы к крупнейшему в стране речному порту Женвилье. Буквально несколько дней назад президент Франции пытался поучать демократии президента демократической республики Конго. А сегодня полицейские его такой цивилизованной страны для разгона демонстрантов использовали гранаты со слезоточивым газом.

Из-за транспортной блокады уже с утра французы с трудом смогли добраться до работы. Те из них, кто еще не уволился. Заявления об уходе массово подают сборщики мусора, работники коммунальных служб и машинисты поездов. Так профсоюзы хотят заблокировать работу ключевых отраслей. (

Во Франции продовольственная инфляция приблизилась к 14%. В январе цены на сахар выросли на 37%, на растительное масло - на 30%, на четверть - на муку. Для граждан Пятой Республики эти цифры - шокирующие. Многие вынуждены отказываться не только от мяса и рыбы, но и экономить на главном национальном продукте - сыре.

Канцлер страны, где тысячами закрываются производства и предприятия, радуется: Германия стала независимой от российских угля, нефти и газа. И это якобы совсем не привело к экономическому кризису.

В супермаркетах Великобритании полки, где раньше были овощи и фрукты, резко опустели. Репортеры убеждают подданных Соединенного Королевства, что дефицит возник из-за плохого урожая в Испании и Северной Африке. Но это, мягко говоря, лукавство. Британские фермеры давно предупреждали о продуктовом коллапсе из-за санкционных войн с Москвой и резко подорожавших энергоресурсов. И вот итог: лимиты на продажу в магазинах. Не более двух-трех томатов, огурцов, болгарских перцев и упаковок салата в одни руки.

Журналисты Daily Mail сравнили полки российских супермаркетов с британскими. И неприятно удивились: "Судя по этим фотографиям, хваленые санкции Запада против России, введенные в наказание президенту Путину за его вторжение, не имеют серьезного воздействия. Британские супермаркеты нормируют яйца и множество фруктов и овощей на фоне дефицита, вызванного в значительной степени войной на Украине, а граждане России не испытывают таких трудностей".

Не удивительно, что на голодный желудок европейцы и американцы готовы все меньше поддерживать предоставление помощи Киеву. По данным британского журнала The Economist, даже в Демпартии США год назад финансирование режима Зеленского одобряли 82% ее членов, сейчас - 75%. В Европе еще на 10 процентов стало меньше сторонников ужесточения антироссийских санкций. Желающих платить своим благополучием за террористическое государство, которым является Украина, в Старом Свете сейчас не более трети населения.

И Киев сам предоставляет все новые доказательства своей неадекватности. За атакой украинской ДРГ на мирные брянские села последовала попытка диверсии в отношении российского самолета А-50, базирующегося на аэродроме под Минском. В Белоруссии по этому делу задержаны более 20 человек. По сути, это атака и на республику. С которой Зеленский лицемерно пытался заключить пакт о ненападении.

"Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим", - сказал Александр Лукашенко.

Пока западная пресса публикует карикатуры относительно помощи режиму Зеленского и смеется над Байденом, который снова повернул не туда на сцене и брякнул, что врачи "дважды вскрывали ему макушку, чтобы посмотреть, есть ли там мозг", серьезные люди в Вашингтоне мыслят вполне себе прагматично.

"Правда в том, что украинцы грызут российскую армию. Большую часть моей жизни мы тратили 800 млрд долларов в год на оборону, чтобы Россия не воспользовалась этим. А сейчас у нас украинцы делают это прямо сейчас, в некоторым смысле - за нас. И я думаю, что нам нужно продолжать в том же духе", - сказал сенатор Марк Уорнер.

И в этом смысле война до последнего украинца оправдывает траты любого количества миллиардов долларов американских налогоплательщиков. Войска США в прямых столкновениях не участвуют, ВПК получает сверхприбыли, европейские производства переезжают за океан. Для глубинного государства, которое реально управляет Штатами, ничего личного - просто бизнес.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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