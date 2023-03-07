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Великобритания введет лимит на беженцев

16:03
  • вторник
  • 07 марта 2023

Об этом сообщила глава МВД страны

Правительство Великобритании предлагает ввести лимит на число ежегодно принимаемых в страну беженцев.

"Новый билль позволит ввести ежегодный предельный уровень, определяемый парламентом, на количество попадающих в страну через безопасные и легальные маршруты беженцев, которых Великобритания может принять", - цитирует ТАСС главу МВД Соединенного Королевства Суэллу Браверман.

Принятие билля позволит создать упорядоченную систему, в страну будет попадать строго регламентированное число беженцев ежегодно и только по безопасным и законным маршрутам, добавила министр.

Ранее СМИ писали, что некоторых украинских беженцев эксплуатируют в Великобритании, заставляя бесплатно работать в обмен на жилье,

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