Собянин: Флагманский центр Склифа начал принимать первых пациентов

Центр начал работу

Флагманский центр НИИ скорой помощи им. Склифосовского начал приём первых пациентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, такие центры оказывают экстренную помощь по новому стандарту: всё, от диагностики до хирургии, — в кратчайшие сроки. При необходимости пациента сразу из машины скорой отвозят в шоковую реанимацию или операционную.

"На крыше нового корпуса есть вертолётная площадка. Центр оснащён медицинской техникой последнего поколения. Подготовлены 9 операционных, в которых можно делать дообследование прямо во время операции. В двух из них — гибридных — одновременно могут работать врачи разных направлений", - написал мэр.

Собянин отметил, что команда флагманского центра прошла обучение по уникальной программе. Отработаны алгоритмы действий по каждому экстренному случаю.

Ранее принимать пациентов начали в первом таком флагмане — в больнице им. Вересаева. Запланированы ещё четыре центра на базе крупнейших многопрофильных стационаров.

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