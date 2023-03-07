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Украина выходит из соглашения с Россией о пограничном контроле

17:06
  • вторник
  • 07 марта 2023

Правительство одобрило соответствующий проект закона

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабмин одобрил выход страны из соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере пограничного контроля.

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"Одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе", - написал Мельничук в Telegram.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.

Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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