Лукашенко назвал Зеленского гнидой

Украинский президент явно знал о подготовке диверсии против российского самолета

Александр Лукашенко оскорбил Владимира Зеленского. По мнению белорусского президента, его украинский коллега знал о подготовке диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме под Минском.

"Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", - заявил Лукашенко (цитата по "Белта").

Он пояснил, что Зеленский предлагал "заключить пакт о ненападении" и уверял, что у Украины и Белоруссии нет никаких проблем. В ответ Лукашенко уверял его, что Минск не собирается нападать.

"Вы слышали мои все эти заявления. И в это время... Что ж, вызов брошен", - сказал президент Белоруссии.

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