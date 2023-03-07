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Минобороны: из украинского плена возвращены 90 российских военных

17:32
  • вторник
  • 07 марта 2023

Им грозила смертельная опасность

Министерство обороны России сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военных.

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"7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что самолетами военно-транспортной авиации освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - также сказано в сообщении.

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