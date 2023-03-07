Под контролем российских сил находится более 40% Артемовска

Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе.

Т-90 отправляется на передний край, где была замечена бронетехника и артиллерия противника. Огонь приходится открывать почти с ходу, корректируя его по тем данным, которые приходят от разведки.

Подразделениям ВДВ время рейдов приходится практически вплотную подбираться к позициям врага. В ходе выполнения данной боевой задачи была обнаружена группа ВСУ. Ее уничтожают самостоятельно при помощи автоматического гранатомета. После чего разведгруппа десантников, используя армейские вездеходы, оперативно уходит.

Главную роль в подавлении огневых точек ВСУ играет артиллерия, которая работает в круглосуточном режиме. Удары наносят по колоннам, укрепрайонам противника, на которые не жалеют снарядов, "разбирая" их до основания.

От Марьинки фактически остались одни руины. Бои за этот населенный пункт, превращенный ВСУ в мощнейший укрепрайон, длятся уже больше года. Разрывы мин и снарядов не смолкают тут ни на секунду.

Крайне напряженная обстановка сейчас и в Артемовске, более сорока процентов которого уже находится под контролем наших войск. При этом ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление и готовить контрудар. По данным нашей разведки, украинское командование уже создало несколько групп, задача которых деблокировать Артёмовск, имеющий стратегическое значение.

"Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Пока же задача состоит в отражении возможного контрнаступления и взятия города в кольцо. Уже сейчас все дороги, ведущие в Артемовск, находятся под огневым контролем российской артиллерии. Это осложняет подвоз боеприпасов и ротацию личного состава ВСУ, часть которого просто не может добраться до своих позиций.

За минувшие сутки, согласно докладу нашего Минобороны, ВСУ также не досчитались сразу двух боевых самолетов.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны: "Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины".

Много уничтожено и заграничной боевой техники, переданной ВСУ. В ЛНР это самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. В ДНР радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, полученная из Штатов. А на южнодонецком и запорожском направлениях наша авиация разбомбила американскую САУ "Паладин" и гаубицу М777.

"Поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на сорок процентов по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих", - отметил Шойгу.

Министр констатировал, что украинское руководство не жалеет солдат, пытаясь угодить западным кураторам. А вот для России приоритетная цель - сохранить жизни и здоровье бойцов. 90 наших военных сегодня после длительных переговоров вернулись из плена домой. В Минобороны подчеркнули, что в плену российским военным грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Александр Панюшкин, Илья Титов, "ТВ Центр"

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