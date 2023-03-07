Старые скафандры: что известно о новой Лунной миссии США

Со старта программы "Аполлон-11" прошло 54 года

Со старта американской космической программы "Аполлон-11" прошло 54 года, а споры вокруг того, ходил ли Нил Армстронг по поверхности Луны или же речь о срежиссированной Голливудом мистификации, все не утихают. Даже в самой колыбели демократии 20% населения - а это, на минуточку, 60 миллионов человек - уверены: США в свое время провернули грандиозную аферу.

У поклонников теории "лунного заговора" есть целый список неоспоримых аргументов. Во-первых, почему на поверхности остался легендарный отпечаток ноги Нила Армстронга, но нет при этом ни единого кратера после прилунения огромного челнока. Во-вторых, почему на самом известном снимке Земли, сделанном с ее спутника, вокруг нашей планеты нет звезд - вообще ни одной. Все ведь происходит в открытом космосе. Ну и самое известное наблюдение - развевающийся в вакууме американский флаг.

И вот теперь - новый аргумент в копилку подозрений: американцы разрабатывают специальные скафандры для предстоящей Лунной миссии.

"Для МКС необходим скафандр с жесткой нижней половиной и возможностью поворачиваться всем телом. Нужна также стабильная рабочая обстановка. Вот посмотрите на образец: с этим костюмом будет легче цепляться за поручни, ведь верхние суставы кистей подвижны", - рассказал Эрик Валис, старший системный инженер компании-разработчика скафандров для NASA.

В бюджет на разработку заложено ни много ни мало 3,5 миллиарда долларов. Для сравнения: все затраты миссии MARS-2020 составили 2,7 миллиарда - а тут одни костюмы стоят дороже. Зачем нужно тратить огромные деньги, если в закромах NASA явно имеются подходящие скафандры для работ на Луне? Астрономы поспешили объяснить: даже у скафандров может, что называется, закончиться срок годности. И тогда они перестанут выполнять свою главную миссию - помогать космонавту не погибнуть от перегрева в открытом космосе.

"Старые скафандры, решая эти проблемы, были очень тяжелыми - они весили порядка 100 кг. Работать в них сутки, двое, от силы трое мог тренированный человек. Больше - не мог. А теперь на Луне придется работать неделями, месяцами, а может быть, и годами. Причем мышцы человека будут постепенно слабеть, потому что гравитация на Луне в шесть раз слабее земной, а скафандр будет по-прежнему неудобным и тяжелым. Да, на Луне он тоже весит в 6 раз меньше, но тем не менее это большая нагрузка на человека", - отметил астроном Владимир Сурдин.

Вернуться на Луну американцы явно собираются в статусе единственных. Проект "Артемида" невероятно важен не только для NASA, но и для правительства США. По замыслу, на земном спутнике появится постоянно действующая и обитаемая база. Оттуда в будущем будут осуществляться запуски и к другим объектам Солнечной системы. К примеру, полет на Марс уже запланирован на середину 30-х годов. Вот только пока американцы затягивают процесс, на пятки им уверенно наступают китайцы, которые тоже активно разрабатывают Лунные программы. Неудивительно, что Вашингтон на подобные идеи из Поднебесной реагирует весьма жёстко.

Согласно агентству Bloomberg, NASA активно ищет ученых, которые могли бы найти способы использования лунных металлов, собранных с поверхности спутника, для 3D-печати и других приложений. Это следует, исходя из различных объявлений об университетских партнерствах и исследовательских программах в 2022 году. Директор NASA Билл Нельсон после успешного завершения миссии "Artemis 1" заявил следующее: "Нам необходимо лучше следить за тем, чтобы под предлогом научных исследований до Луны не добрался Китай".

И вполне очевидно, играть честно Вашингтон не собирается. Добиваться задуманного Штаты намерены излюбленным способом - вставлять палки в колеса экономике конкурента, сковывая санкциями. В начале недели в запретный список министерства торговли США попал китайский производитель компьютерных процессоров на базе уникальной архитектуры. Теперь компания лишена доступа к американским технологиям и оборудованию, тем самым заморозив стремительное развитие микросхем.

Александра Сергомасова, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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