Собянин одобрил проекты строительства двух промкомплексов в Зеленограде

Проекты реализует частный инвестор

Сергей Собянин одобрил проекты строительства двух промышленных комплексов в Зеленограде. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Проекты в районе Савёлки реализует частный инвестор — участник городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. В результате город получит больше 350 рабочих мест. Программа была утверждена в Москве в 2019 году.

"Она даёт льготы застройщикам, которые наряду с жильём строят офисы, промышленные, социальные, спортивные, торговые объекты и т.д.", - написал мэр.

Собянин добавил, что одобренные в настоящий момент проекты дадут 57 тысяч рабочих мест.

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