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АСИ запустило всероссийскую программу "Классная страна"

18:50
  • вторник
  • 07 марта 2023

Программа пройдет до 20 марта

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации объявила о старте Всероссийской программы по профориентации, самоопределению личности и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи с внедрением технологий создания образовательных программ путешествий в субъектах Российской Федерации "Классная страна".

Цель программы – формирование модели детского и молодежного образовательного туризма и создание современных, качественных и доступных образовательных программ путешествий, которые расширят кругозор школьников, повысят их мотивацию к обучению, помогут осознанно подойти к выбору будущей профессии, сформируют гражданскую идентичность, повысят уровень приверженности родному краю.

Заявку на участие можно оставить на сайте АСИ.

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Программа "Классная страна"
Программа "Классная страна"
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