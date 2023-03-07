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Большую часть информации о здоровье Костомарова назвали выдумкой

19:03
  • вторник
  • 07 марта 2023

Точными сведениями владеют только врачи и близкие фигуриста

Практически вся информация о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова является выдуманной. Точными сведениями располагают только врачи и его супруга Оксана Домнина, заявил продюсер Илья Авербух.

"Хочу еще раз обратиться к ним [журналистам и блогерам]: ситуация сейчас тяжелейшая. Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию. Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня никто не располагает точными сведениями", – сказал Авербух агентству РИА Новости.

Он отметил, что Оксана Домнина сама решает, какой информацией можно поделиться. Авербух обратился ко всем неравнодушным с просьбой сходить в церковь и поставить свечку за здравие Костомарова, если они "действительно сопереживают".

Роман Костомаров попал в больницу 10 января с диагнозом пневмония. Позднее СМИ сообщали, что из-за ухудшения состояния спортсмену ампутировали стопу. В начале феврале сообщалось, что у Костомарова после ампутации стоп прогрессирует некроз верхних конечностей.

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Роман Костомаров
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