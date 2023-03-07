Собянин вручил государственные и городские награды москвичкам накануне 8 Марта

Мэр Москвы отметил заслуги москвичек в различных сферах и отраслях

Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города жительницам столицы и поздравил их с наступающим Международным женским днем.

"У Москвы женское имя и женское лицо, и замечательный город во многом был создан и сегодня живет благодаря замечательным москвичкам, благодаря вам, благодаря вашему труду, умению, профессионализму. И я в преддверии замечательного Женского дня поздравляю вас. Желаю вам здоровья, успехов и весеннего настроения", - сказал Собянин.

Мэр также поздравил присутствующих на церемонии женщин с наградами и отметил заслуги москвичек в различных сферах и отраслях.

"Там, где вы, - там успех. Спасибо вам огромное от имени всех москвичей, от имени всех мужчин. Поздравляю вас, счастья вам, здоровья", - подчеркнул мэр.

Во время церемонии ряд москвичек были награждены Орденом Пирогова, Орденом Почета, медалями Луки Крымского. Кроме того, жительницам столицы были присвоены почетные звания "Заслуженный врач РФ" и "Заслуженный учитель РФ". Также заслуги москвичек отмечены почетными грамотами и благодарностями президента Российской Федерации.



В связи с 100-летием Государственного академического театра имени Моссовета работники творческого коллектива удостоены наград города. Артист драмы - ведущий мастер сцены, народная артистка РСФСР Валентина Талызина была отмечена почетным званием "Почетный деятель искусств города Москвы".



Кроме того, профессиональные достижения жительниц столицы были отмечены почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы", а также званиями "Почетный медицинский работник города Москвы", "Почетный работник транспорта города Москвы"

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