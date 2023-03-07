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NYT: диверсию на "Северных потоках" совершила проукраинская группировка

19:17
  • вторник
  • 07 марта 2023

По данным источников газеты, взрывчатка была заложена с помощью опытных водолазов

Источники The New York Times рассказали о новых разведданных США, который свидетельствуют о причастности к подрывам "Северных потоков" некой проукраинской группировки.

Уточняется, что в ее составе значатся граждане как Украины, так и России.

По словам собеседников газеты, взрывчатка была заложена с помощью опытных водолазов. Не исключено при этом, что в прошлом члены группировки проходили специальную подготовку.

Как отмечено в материале, США не располагают свидетельствами о причастности российских властей к диверсиям на газопроводах.

Ранее журналист Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании взрывов на "Северных потоках". По его информации, теракт устроили США при помощи союзников по НАТО.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока - 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

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