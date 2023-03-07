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Собянин пригласил москвичей принять участие в акции "День без турникетов"

19:44
  • вторник
  • 07 марта 2023

Число площадок проекта "День без турникетов" в этом году вырастет вдвое

Более 1,4 тысячи площадок проекта "День без турникетов" смогут посетить горожане в Москве в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Число площадок проекта "День без турникетов" вырастет в этом году в два раза - оно превысит 1,4 тыс. Проект дает горожанам возможность посетить инновационные центры, мастерские, архитектурные бюро. Узнать, как устроены аэропорты, технопарки и заводы. Это интересно и взрослым, и детям, которые определяются с профессией", - написал Собянин.

С 2012 года "Дни без турникетов" посетили больше 346 тысяч человек. В этом году в городе пройдет четыре акции. Ближайшая – в конце марта.

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