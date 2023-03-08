ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил женщин с 8 марта

10:00
  • среда
  • 08 марта 2023

Президент пожелал им любви и взаимопонимания

Сегодня в России, как и во многих других странах мира, отмечают Международный женский день. Это праздник, за которым стоит история борьбы представительниц прекрасного пола за свои права.
В Кремле раскрыли планы Путина на 8 марта

Теперь 8 марта, скорее, ассоциируется с весенним настроением и красотой. Мужчины сегодня дарят цветы и говорят тёплые слова. Одним из первых россиянок поздравил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Президент сказал, что праздник отмечается во многих государствах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами, потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас – безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение.

Сегодня во всех городах и посёлках нашей большой страны говорят о любви и восхищении мамам, бабушкам, сёстрам, жёнам, дочерям, подругам, стремятся порадовать своих самых дорогих и близких, обнять, сказать о том, на что иногда не хватает времени в каждодневной круговерти дел, передать привет и добрые искренние слова тем, кто верит и ждёт дома, в пору испытаний и разлуки.

Глава государства отдельно поздравил женщин-военнослужащих, которые избрали для себя высочайшую миссию – защиту Родины. "Ваша смелость, решительность, отвага поражают даже самых закалённых бойцов", - сказал президент.

В завершении Владимир Путин пожелал женщинам любви и взаимопонимания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин поздравляет российских женщин с 8 Марта
Владимир Путин поздравляет российских женщин с 8 Марта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.