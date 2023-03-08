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Собянин поздравил москвичек с праздником

10:33
  • среда
  • 08 марта 2023

Мэр пожелал им благополучия и большого счастья

С весенним праздником москвичек поздравил Сергей Собянин. Обращение мэр опубликовал на своей странице "ВКонтакте". Он отметил, что сегодня женщины добиваются впечатляющих результатов во всех сферах.

Им чудесным образом удаётся беречь домашний уют, достигать успехов в работе и учёбе, и при этом всегда оставаться красивыми и женственными. А их доброта, любовь и забота привносят в мир гармонию.

"Будьте всегда самыми обаятельными и несравненными. Желаю вам здоровья, благополучия и большого счастья!"", - обратился Собянин к москвичкам.

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