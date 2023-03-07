Путин встретился с врио главы Запорожской области

Обсуждались разные вопросы

Владимир Путин во вторник вечером встретился с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, обсуждались разные вопросы, связанные с развитием региона, а также безопасности и статуса добровольческого батальона имени Судоплатова.

Кроме того, Путин и Балицкий обсудили вопросы развития сельскохозяйственной отрасли, пишет РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"