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Путин встретился с врио главы Запорожской области

20:22
  • вторник
  • 07 марта 2023

Обсуждались разные вопросы

Владимир Путин во вторник вечером встретился с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, обсуждались разные вопросы, связанные с развитием региона, а также безопасности и статуса добровольческого батальона имени Судоплатова.

Кроме того, Путин и Балицкий обсудили вопросы развития сельскохозяйственной отрасли, пишет РИА Новости.

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