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Мишустин рассказал об основных мерах поддержки пищевой промышленности

22:23
  • вторник
  • 07 марта 2023

Премьер посетил московский комбинат "Черемушки"

Сегодня премьер Михаил Мишустин вместе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым посетили московский комбинат "Черемушки" - один из региональных лидеров по выпуску кондитерских и хлебобулочных изделий, передает "ТВ Центр".
Мишустин прокомментировал цены на хлеб

На комбинате используется оборудование российского производства. В том числе и роботизированное - например, ватрушкомат.

Председатель правительства прошел по цехам и обсудил с сотрудниками меры поддержки пищевой промышленности. Среди ключевых - льготное кредитование.

"Это очень социальный продукт, который востребован всеми нашими семьями. Мы по поручению президента сразу же субсидию 2,5 миллиарда рублей направили нашим хлебопекам, чтобы примерно на тонну 2-2,5 тысячи рублей субсидий было на производимую продукцию", - отметил глава кабмина.

Коллектив предприятия - в основном женский. После экскурсии Мишустин поздравил сотрудниц с наступающим Международным женским днем.

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Михаил Мишустин посетил кондитерско-булочный комбинат
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