ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать новым генсеком НАТО

20:37
  • вторник
  • 07 марта 2023

Вашингтон выбрал преемника Йенса Столтенберга

Как сообщила со ссылкой на источники итальянская газета La Repubblica, Вашингтон считает наиболее подходящим кандидатом на смену генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Еврокомиссия объявила расследование Хёрша о "Северных потоках" спекуляцией
Еврокомиссия считает, что еврозона избежит рецессии

В материале уточняется, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, США поднимут вопрос о продлении полномочий Столтенберга еще на один год, чтобы фон дер Ляйен смогла завершить свой пятилетний срок в ЕК, а затем - возглавить альянс.

Вместе с тем собеседники газеты отмечают, что для самой фон дер Ляйен пост генсека НАТО является планом Б. План А - переизбраться на второй срок в качестве главы Еврокомиссии.

Нынешние срок Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО истекает в сентябре 2023 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.