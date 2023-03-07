Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать новым генсеком НАТО

Вашингтон выбрал преемника Йенса Столтенберга

Как сообщила со ссылкой на источники итальянская газета La Repubblica, Вашингтон считает наиболее подходящим кандидатом на смену генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

В материале уточняется, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, США поднимут вопрос о продлении полномочий Столтенберга еще на один год, чтобы фон дер Ляйен смогла завершить свой пятилетний срок в ЕК, а затем - возглавить альянс.

Вместе с тем собеседники газеты отмечают, что для самой фон дер Ляйен пост генсека НАТО является планом Б. План А - переизбраться на второй срок в качестве главы Еврокомиссии.

Нынешние срок Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО истекает в сентябре 2023 года.

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