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Экономист Делягин объяснил недельную дефляцию в России

09:22
  • среда
  • 08 марта 2023

Причина проста

В России зафиксирована дефляция - снижение общего уровня цен. Оно, по данным Росстата, составило в последнюю неделю февраля 0,02%. Всего чуть-чуть, но примечателен сам факт дефляции на фоне растущего санкционного давления Запада и предсказаний того, что 10 пакетов ограничений вот-вот дадут эффект.

О ситуации в экономике с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации.

"В бюджет на этот год заложена инфляция 4%, и, может быть, мы с 11% еще приблизимся к этому показателю. Причина очень проста. У нас в прошлом году у некоторой части хозяйственников была лютая паника. Цены задрали очень сильно. В условиях, когда произвол монополий только поощряется, цена задирается выше покупательской способности граждан. Она под тяжестью тех цен дополнительно хрустнула. И сейчас мы видим медленное обваливание – дефляцию", - сказал Делягин.

Полную версию комментария смотрите в видео.

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